NBA季後賽｜巫師再負76人 韋少傷出遭球迷爆谷淋頭險釀衝突（附影片） (17:25)

76人三大主將安必特、賓西蒙斯及托拜斯夏里斯今仗投射命中率均超過65%，合力攻下63分，率軍幾乎由頭帶到尾下，主場以120：95大勝巫師，場數拉開至2：0。惟是役末段發生小插曲，巫師球星韋斯特布克於第4節初段一次進攻時，右腳踩中對手鞋面扭傷足踝退下火線，當他離場時，卻在球員通道被一名76人球迷用爆谷淋頭，當刻韋少情緒激動，一度欲衝上觀眾席，但及時被職員及保安制止，而涉事球迷被其他人指認時逃離。

賽後雙方均譴責有關行為，而韋少受訪時仍氣憤難平：「這是毫不尊重的行為，我們無辦法控制，亦明顯超越了可容忍的底線。若對方在街上做出這樣的行為，你知道會有什麼後果！」而他亦明言將等待聯盟就有關事件的後續跟進。

至於湖人球星勒邦占士亦在社交網發聲，表明沒有任何球員希望遇上這種事情，認為場內有眾多鏡頭，應可找出涉事球迷，並呼籲76人採取行動。

同日其他賽事方面，西岸一哥爵士在球星米曹復出攻下25分之餘，全隊亦合共有7名球員得分上雙，助球隊主場以141：129大勝孟菲斯灰熊，場數扳平1：1。至於東岸第4的紐約人，則有球星戴歷羅斯以第六人身分貢獻全隊最高26分，率軍主場以101：92挫阿特蘭大鷹隊，場數同樣扳平1：1。

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