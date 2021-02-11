歐霸決賽｜西甲近10次決賽全勝英超隊 艾馬利四奪歐霸：沒刻意練12碼 (14:27)

艾馬利曾率領西維爾贏得2013至16共3屆歐霸冠軍，帶領維拉利爾贏得創會後首個大賽錦標，他亦超越名帥查帕東尼成為首個四度贏得歐霸（或歐協盃）主帥。「黃色潛艇」此前僅在2003及04年贏過已停辦的圖圖盃，歐霸改制後，西甲球隊在12屆囊括8屆冠軍。近15年歐洲盃賽決賽，西甲隊10次對英超隊都取勝而回，曼聯除了今次，此前在2009及11年歐聯對巴塞隆拿，以及2017年歐洲超級盃對皇家馬德里，都是落敗一方。

今場是歐洲賽史上互射12碼入球數最多的賽事，雙方共21名球員都射入，包括維拉利爾11人全中，不過艾馬利表示，沒刻意練習射12碼：「我自從在艾美利亞（2006年）執教開始，就不會給球員練12碼，今季也沒有特別練習，但球員很優秀和堅毅，所有球員都能夠射入是很奇妙。」他補充為備戰決賽，賽前一周全方位分析了曼聯17場比賽，讚揚麾下在今屆歐霸所有賽事中，一直展示出積極心態。隊長艾比奧爾坦言，從小就沒踢過12碼，包括賽前兩天都沒為此特訓；門將魯利亦稱，今次是他首次主射12碼，當中只想到要盡全力射門，並向賽前給球員鼓勵的名宿列基美致敬。《阿斯報》報道，維拉利爾奪冠後，今季在歐洲賽可取得3060萬歐元（約2.9億港元）獎金，當中決賽及冠軍獎金佔850萬，而過去一季維拉利爾增兵所花費開支僅為3300萬歐元。

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