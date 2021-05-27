歐霸決賽｜迪基亞曝露弱點成罪人 逾5年未撲出12碼  史高斯力撐 (13:06)

迪基亞以反應快見稱，過去不時「神救」拯救曼聯，但撲12碼是其弱點。賽後網上流傳曼聯教練團提供給他的毛巾貼有「貓紙」的相片，顯示除了門將魯利，詳細列出維拉利爾場上10名球員的慣用腳和習慣主射方向，最終有3人預測正確，然而迪基亞有5次「捉到路」都未能撲出一球，只有一次僅觸到皮球但彈入，其餘數球亦被對手輕鬆射入，被外界廣泛批評「不像想撲12碼」。反觀魯利在擋出迪基亞缺乏角度及力量的射門前，已有多次「捉到路」幾乎救出曼聯球員主射。

迪基亞上一次救出12碼，已要追溯到2016年4月底英格蘭足總盃4強，救出當時效力愛華頓的前鋒盧卡古主射。數據顯示，迪基亞在職業生涯有64次12碼，只撲出11球，成功率僅17%。反而曼聯另一門將甸恩軒達臣，職業生涯19次極刑救出8球，成功率達42%。

迪基亞今季與甸恩軒達臣爭逐曼聯正選門將席位，分別上陣36場及26場。迪基亞周薪為全隊最高的37.5萬磅（約411萬港元），競爭對手軒達臣僅24歲兼屬英籍青訓產品，早前已有傳迪基亞下季會被出售或外借，不過，亦有不少聲音力撐這門神，不應因射失12碼而受千夫所指。《曼徹斯特晚報》稱，應批評領隊蘇斯克查在這場決賽調動缺乏勇氣，亦從未想過在12碼換入軒達臣，最終令曼聯付出代價。名宿史高斯也稱，從季尾表現迪基亞值得在決賽正選，目前而言仍然是曼聯正選門將人選。

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