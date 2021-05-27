歐霸決賽｜曼聯苦戰維拉利爾失冠  蘇斯克查調動受質疑  認球季留憾 (11:41)

足踝韌帶受傷未癒的隊長哈利馬古尼只列後備，曼聯由迪基亞把關，今仗控球率達60%，但反被穩守突擊的維拉利爾打破僵局，28分鐘柏利祖在左路開出罰球，謝拉特摩蘭奴擺脫曼聯守將域陀連迪路夫後撞射破網，是這名西班牙國腳今季各項賽事第30球，成為自2010/11球季的基奧斯比羅斯後，首個單季攻入至少30球的「黃潛」球員。

曼聯於下半場55分鐘扳平，拉舒福特在禁區外遠射被擋出不遠，輾轉省中敵衛及隊友麥湯米尼，由卡雲尼於門前射地波入網，令這名烏拉圭隊射手以34歲零101天，超越名宿舒寧咸成隊史在歐戰決賽的最年長入球球員。紅魔及後形勢佔優，但拉舒福特近門失機兼被判越位在先，卡雲尼的頭槌亦省中柏奧托利斯的頭部被擋出，法定時間兩隊再無增添紀錄，比賽進入加時。

曼聯領隊蘇斯克查今仗戰至100分鐘才起用首個換人名額，以費特洛迪古斯入替小將格連活特，而非態沉的拉舒福特；反觀維拉利爾主帥艾馬利於法定時間內已使用5個換人名額，在加時藉曼聯球員體力下降扭轉形勢。雙方加時沒添紀錄，進入12碼階段前，蘇斯克查才用餘下4個換人名額，換入桑馬達及阿歷士迪尼斯等人準備射極刑。

互射12碼階段，維拉利爾先射，兩隊頭10輪共20名球員皆射入，戰至第11輪由雙方門將操刀，維拉利爾的魯利勁射中鵠，曼聯的迪基亞主射被撲出。「黃色潛艇」以比數 11：10，首奪歐霸盃兼隊史首個歐洲賽冠軍，主帥艾馬利五度殺入歐霸決賽四度奪冠。

蘇斯克查出任曼聯領隊兩季半，仍未帶領球隊打破4年錦標荒，盃賽4次打入4強及1次決賽。今仗他在法定時間90分鐘內沒換人，調動備受質疑，賽後他說：「現在不是指摘的時候，當最後贏不到冠軍，就是沒有做對所有事情。我們離獎盃只差一個入球，擁有大部分控球率，但對手防守出色，我們沒有創造足夠入球機會。」

曼聯今季取得英超亞軍及打入歐霸決賽，被問到是否算是成功一季，蘇斯克查否認道：「我們需要做得更好，沒有季前準備令開季非常艱難，首6仗輸了3場，隨後發力攀升到聯賽前列，並晉身盃賽決賽，但必須勝出這場賽事才算是成功球季。」

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