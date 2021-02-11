東京奧運｜空手道港將劉慕裳落實入奧 留美閉關備戰 自覺心態昇華助衝牌 (15:03)

劉慕裳去年3月原已出線東奧，賽事押後一年，積分期亦順延，直至前晚塵埃落定。撇除積分排名次席的日本隊名將清水希容，以東道主身分獲入場券，這名港將與西班牙、意大利及美國隊選手藉排名前四出線，身處美國特訓的她不忘於社交平台報喜。她今晨（27日）完成訓練後受訪，表示名單雖和去年相同，但未能反映現實的變化：「上月在超級聯賽葡萄牙站和歐洲賽，看到不少未入圍的選手進步很大，幸好自己技術和心態都比去年成熟。」

她上月底於葡萄牙賽摘銀，為東奧注入強心針，亦是東奧的重要演練：「葡萄牙比賽是很好的經驗，令我學習調節緊張情緒。相隔一年多沒比賽，當時打第一場很緊張，但我跟自己說，這是奧運前唯一一個比賽，若緊張就浪費寶貴的機會，最終由緊張轉化成享受。」劉慕裳戰畢葡萄牙賽後，隨即赴迪拜集訓兩周，現已重返去年閉關特訓的邁阿密作最後備戰，將留守至東奧前，而她出發赴歐前已接種疫苗。

其他報道：東京奧運︱東奧贊助商《朝日新聞》社評要求取消奧運 研究指棄辦損失不及緊急狀態

其他報道：歐超聯︱UEFA啟動紀律程序 皇馬巴塞祖雲勢被禁踢歐戰兩年