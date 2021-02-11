歐霸決賽︱曼聯決戰維拉利爾　蘇斯克查憧憬執教生涯首冠　艾馬利：不存在報復英超球隊 (23:10)

維拉利爾vs.曼聯 now643台、有線616/656台、myTVsuper303台 周四凌晨03：00直播

曼聯在蘇斯克查領軍下，過去4次盃賽都在4強出局，故此對今次首入決賽期望甚殷，並預言若封王，錦標將陸續有來：「這場決賽會是更好事情來臨的踏腳石。當球員加盟曼聯，就是為冠軍簽約。球隊的未來是光明的。這是一支年輕球隊，它已重建數年。希望今次是個好開始。」

惟蘇帥遇上的是「歐霸專家」艾馬利，他在2013至16年間，率領西維爾成為歐霸三連冠，但2019年只能協助阿仙奴奪亞，及後被「兵工廠」解僱，故此有報道指他碰曼聯是一場對英超球隊的報復戰，他否認道：「我從無復仇英超隊伍的念頭。我只是全力爭取幫助維拉利爾踢出最佳水準。這是一間偉大球會。我們已闖過準決賽一關，正感覺到有更上一層樓的責任。」事實是西班牙傳媒已對「黃色潛艇」寄予厚望，《阿斯報》更指出維軍「能為今季西班牙足球挽回面子」。

另外，據報曼聯前鋒卡雲尼曾與艾馬利在巴黎聖日耳門（PSG）合作時，因後者偏幫尼馬和基利安麥巴比而鬧不和，此役雙方再相遇，勢成另一焦點。

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