東京奧運︱東奧贊助商《朝日新聞》社評要求取消奧運 研究指棄辦損失不及緊急狀態 (20:41)

日本現時向東京都等最少10個地方頒布緊急事態宣言，預計日內延長最少半個月。儘管國際奧委會（IOC）副主席高特斯指，東奧可在緊急狀態下舉行。東奧組委會等亦以各項測試賽只發現1名感染者，未傳染他人，以及海外各大賽事重開作證，但朝日的文章認為東奧有最少10萬人參與，規模難比其他比賽，東奧可低風險舉辦的想法不現實：「日本人只感受到IOC事件中獨善其身……無法避免這種從世界各地將病毒帶進來，然後再散播到世界各地的可能性。」

朝日新聞屬東奧第3級贊助商，與讀賣新聞本社等另外3家日本傳媒機構一樣，但立場偏左。朝日的文章最尾批評菅義偉堅持辦東奧，是為維持政權及為8月國會大選助選。惟朝日傍晚再發聲明，表示社評獨立運作，公司無意與東奧割蓆。該報又指日本朝野將在6月中舉行黨首腦會談，屆時東奧命運料有定案。日本政府方面續否認放棄舉辦東奧。

日本野村綜合研究所則估算，東京奧運經濟效益高達1.81兆日元（約1290億港元），閉門辦賽將減至1.66兆日圓（約1180億港元）。惟之前兩度頒布緊急狀態，各造成6兆日元（約4270億港元）損失。野村經濟師木內登英稱：「這些數據顯示，有關舉行奧運的決定，主要應基於對感染風險的影響，而非基本經濟損失。」

日本體壇則繼續為奧運準備，日本奧委會表示，1600名運動員及教練下月初起，陸續接種由IOC提供的輝瑞新冠疫苗。南非、泰國等地的奧運代表團亦已展開類似計劃。

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