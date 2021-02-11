NBA季後賽︱一眉復勇率湖人挫太陽 場數扳平1：1 快艇再負獨行俠吞兩連敗 (17:33)

透過附加賽以第7種子殺入季後賽的湖人，日前在首圈第一戰不敵2號種子太陽，其中該仗僅得13分的「一眉」，今仗回復勇態，全場貢獻34分、10個籃板、7次助攻及3次封截，加上占士及舒路達亦合力取下47分，終率軍在主場扳回一城，以7分之差力克太陽，場數追平1：1。賽後「一眉」表示：「這是己隊必須取勝的一仗，我們一直懷着這心態去作戰，很高興能完成任務。」而占士亦稱讚對方可靠，笑言「愈早給他皮球，他便能把事情辦好」。

反觀4號種子的洛杉磯快艇，即使今早有球星利安納及保羅佐治合轟69分，但全隊3分命中率不足四成，最終以121：127不敵有盧卡當錫貢獻39分的獨行俠，場數落後至0：2，陷出局危機。

東岸方面，有「三巨頭」杜蘭特、艾榮及夏登助陣的布魯克林籃網，主場以130：108大勝塞爾特人，場數拉開至2：0。

至於聯盟今公布，目前正為紐約人出戰季後賽的球星祖利斯蘭度，獲膺年度最佳進步獎。

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