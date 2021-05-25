港足｜顏樂楓稱獲重召靠不放棄 安永佳升大港腳 8將首隨主帥麥柏倫 (22:21)

港足大軍有8人未曾跟主帥麥柏倫合作，其中顏樂楓、梁冠聰與梁興傑都是相隔多年重返港足。顏樂楓更相隔8年再度入選大港腳，承認感驚喜：「相隔這麼久，坦白說都沒再特別視爭取入選香港隊作目標，只想踢好每一場波。首課操練感覺很新鮮，很多事情也不知道，連如何拿球衣也不知道，有些緊張。」28歲的他稱，上次首選時仍年輕，沒有好好珍惜：「我不是特別有天分的球員，但今次證明不放棄的話，未必無機會。」

梁冠聰相隔5年重返大港腳，他說：「無論任何球員入選香港隊都有種使命感，入籍還是本地出生也好。我們這23人加上教練團，上上下下都是背負700萬香港人使命，會盡力爭取表現。對我而言，很感激有這個機會，當中必然有放棄時候，與顏樂楓一樣未必有念頭想重返港足，但證明足球就是要靠自己，跌低了就要起身再繼續努力。」

已超過10年沒入選港足的梁興傑稱，會隨時準備上陣：「當然葉鴻輝是門將首選，我不知道教練安排如何，但入選就一定會隨時準備就緒比賽。」隊長黃洋笑言，今次有眾多新臉孔，令他想起自己首次入選港足時候：「顏樂楓今年28歲，我首次入選也是28歲，今天操練很有朝氣。」

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