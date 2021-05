歐國盃｜阿諾特重返英格蘭初選名單 傷兵馬古尼在列 修夫基勢推遲決選 (21:05)

三獅兵團今日公布33人名單,阿諾特自3月被棄用後重返初選陣容,與芝維爾、史東斯、捷比亞等入圍,中場線有剛傷癒的軒達臣、17歲的祖迪比寜咸等,鋒將由有卡尼、史達寧等領銜,配搭較年輕的拉舒福特、格連活特、查頓辛祖。因曼城、車路士及曼聯即將出戰歐聯及歐霸,據報修夫基將會推遲一周公布決選名單,英媒普遍認為阿諾特屆時會被剔走。而白禮頓後衛賓韋特、愛華頓後衛賓葛菲特、西布朗門將森莊士東及錫菲聯門將蘭斯達爾首獲徵召,但同樣難入圍最終26人名單。

Ahead of naming his final #EURO2020 squad next week, Gareth Southgate has selected 33 players to join up with the #ThreeLions from this weekend as our preparations for this summer's tournament get under way.— England (@England) May 25, 2021