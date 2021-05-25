歐國盃｜阿諾特重返英格蘭初選名單 傷兵馬古尼在列 修夫基勢推遲決選 (21:05)

英格蘭隊今日（25日）為歐洲國家盃點兵，33人初選名單包括獲重召的利物浦右閘阿歷山大阿諾特（TAA），有傷的哈利馬古尼同在陣，但主帥修夫基同時徵召賓韋特等新人，以免防線受傷兵潮影響。紅軍亦有佐敦軒達臣入選，哈利卡尼、史達寧等領銜前線，基亞利殊同樣入選，但未見今季英超射入17球的列斯聯鋒將班福特。李斯特城中場占士麥迪臣、熱刺後衛艾歷迪亞等人亦落選。
三獅兵團今日公布33人名單，阿諾特自3月被棄用後重返初選陣容，與芝維爾、史東斯、捷比亞等入圍，中場線有剛傷癒的軒達臣、17歲的祖迪比寜咸等，鋒將由有卡尼、史達寧等領銜，配搭較年輕的拉舒福特、格連活特、查頓辛祖。因曼城、車路士及曼聯即將出戰歐聯及歐霸，據報修夫基將會推遲一周公布決選名單，英媒普遍認為阿諾特屆時會被剔走。而白禮頓後衛賓韋特、愛華頓後衛賓葛菲特、西布朗門將森莊士東及錫菲聯門將蘭斯達爾首獲徵召，但同樣難入圍最終26人名單。
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Ahead of naming his final #EURO2020 squad next week, Gareth Southgate has selected 33 players to join up with the #ThreeLions from this weekend as our preparations for this summer's tournament get under way.— England (@England) May 25, 2021
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