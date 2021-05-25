港足｜辛祖費蘭度開操前退隊 麥柏倫稱無礙戰意 反駁批評稱按質素選人 (20:29)

港足對上一次比賽為2019年12月中的東亞盃決賽周，因疫情已一年半沒國際賽。港足今起一連5天於將軍澳足球訓練中心集訓，周六晚登機往巴林，備戰下月3日至16日世盃外亞洲區次圈C組3仗，分別對西亞的伊朗隊、伊拉克隊及巴林隊。

港足決選25人名單未見效力中國聯賽球員，而3名效力東方龍獅的入籍兵迪高、費蘭度及基頓日前首獲徵召，但費蘭度及同樣效力東方的辛祖未在開操現身，麥柏倫證實二人分別因傷及個人理由退隊：「費蘭度因膝傷需要休息，難以100%狀態比賽，他剛取得特區護照，很希望代表港隊，故他感到非常失望。辛祖也想為港足出戰，但仍未取得下季球會合約。對此我是失望，但我滿意現有陣容，陣中有很多鬥士，有高昂戰意及良心態度，願意奉獻港隊。」

他補充，將於出發前決定會否補選球員，並提及欣賞重返港隊的理文中場顏樂楓的特質，有永不放棄的態度，是緊接比賽需要的球員。對於今次點兵人選，麥柏倫強調看過今季港超98%比賽，差不多每名球員都有留意到。至於續挑選今季上陣不多的傑志老將黃洋及唐建文，他解釋信任身兼港足助教的傑志總教練朱志光，認為兩人狀態雖未達100%，但從GPS等數據引證有足夠狀態，還有寶貴經驗。

他回應外界指其點兵太多老將是胡說，亦相信大家知道他願意給年輕球員機會：「球隊有不少新面孔及年輕球員，但我們也需要經驗球員取平衡。再者年齡其實不是問題，只要有質素就能入選。」

麥柏倫補充，作客巴林將以「隔離泡泡」形式參與比賽。據了解，港隊出發前48小時要再接受病毒檢測，但未有強制規定球員必須注射疫苗才可隨隊，但部分球員有注射疫苗。對於返港安排，若已注射兩針的職球員，返港隔離期為14天，否則需21天。據悉足總仍在向港府申請，讓東方及理文球員返港後，在下月底在港舉行的亞協盃比賽及訓練時，可獲豁免隔離。

隊長黃洋表示，外流兵及部分入籍球員今次未能代表港隊，對其他港超球員而言是爭取在港隊位置的好機會：「我們都會好珍惜港隊身分，未來3場硬仗希望可給球迷驚喜，令大家相信香港足球有希望。」

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