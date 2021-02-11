NBA季後賽｜公鹿三分雨澆息熱火 平多項紀錄連贏兩仗 (15:58)

公鹿今仗首節便攻入平聯盟紀錄的10記3分球，以46：20領前熱火，亦平季後賽單節得分紀錄。熱火是役17次夾擊只逼得公鹿1次失誤，公鹿下半場領先幅度未曾少於25分，最終大勝34分。季初由聖安東尼奧馬刺加盟的後衛福布斯，後備上陣射入全隊22個3分當中的6球，當中5球來自首節。熱火將在周五早上回師主場，嘗試收復失地，首兩仗合共只得27分的占美畢拿認為：「向好的一面看，我不認為表現會比現在差。」

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西岸的丹佛金塊則以場數1：1追平波特蘭拓荒者，金塊主將約基治雖然只得單位數籃板及助攻，但博得對方的紐基六犯離場。拓荒者即使有李拿特3分球16射9中，攻入全場最高的42分，但由安東尼領銜的9名後備，合共17射只7中得21分，遠遜金塊板凳的38分，最終作客以109：128告負。

另外，NBA公布常規賽最佳第六人選舉結果，由東岸一哥猶他爵士包辦前兩名。佐敦克拉遜擊敗隊友恩格斯，成為首名爵士球員獲得此殊榮。

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