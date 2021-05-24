球壇名宿｜巴治奧推個人電影 重提1994年世盃憾事嘆報應 (23:02)

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已54歲的巴治奧回顧那次經典「宴客」：「是的，馬沙路和巴里斯（主射12碼）出錯了，但我是給意大利隊沉重的最後一擊。我之後活得很糟糕。每次都是因果報應。幸運的是，我遇上佛教。它（射失12碼）曾讓我很難過，今天它是我內心的一部分。不管喜不喜歡，它永遠如影隨形。」

巴治奧又提及自己的小馬尾髮型誕生過程：「我當時在美國的一家酒店裏，一個黑人女服務員的頭髮上紮着漂亮的辮子。我稱讚她，她說：『你為什麼不這樣做？』兩小時後，我便去了紮辮子。我用一根簡單的橡筋把頭髮捆起來，我喜歡它，它陪伴了我一段時間。」

他在1988年至2004年為意軍上陣56次入27球，球會生涯披甲643次入291球，曾先後效力費倫天拿、祖雲達斯、AC米蘭和國際米蘭等著名球隊，個人最高榮譽是在1993年奪得金球獎和國際足協世界足球先生。

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