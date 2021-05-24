世盃外｜韓國隊點兵孫興慜列席　奧足主帥：他願參加東奧 (19:17)

28歲的孫興慜今晨踢罷英超煞科戰，協助熱刺作客以4：2挫李斯特城及以第7名衝線。孫興慜今季英超獨取17球，在射手榜排第4，各項賽事則合共攻入22球。他曾因腿筋受傷無緣3月尾作客友賽慘負日本隊，今次獲葡萄牙籍主帥保羅賓度重召，備戰在6月5日在主場展開的3場世盃外，對手依次是土庫曼隊、斯里蘭卡隊及黎巴嫩隊。同組的朝鮮隊早前以新冠疫情為由退賽。土庫曼隊暫以5戰得9分排榜首，領前少踢1場的次席韓國隊和第3位黎巴嫩隊1分，包尾是5戰0分的斯里蘭卡隊。

此外，孫興慜暫未以3個超齡球員身分，被召入韓國奧足隊內，教練金鶴范說：「（孫興慜）是願意參加奧運的，但個人意願並不代表就可成事，因為歐洲球會視他們的旗下球員為資產。」若孫興慜最終入選，便勢與熱刺賽期出現衝突，事關奧運足球賽期是7月23日至8月8日，而8月14日正是下季英超開鑼日子。

據報金鶴范也欲召入與孫興慜同齡的波爾多鋒將黃義助參戰奧運，後者在2018年亞運會入9球，帶領「太極虎」奪標。韓國奧足隊將在6月12和15日友賽加納隊。至於入選的外流球員有華倫西亞中場李康仁、弗賴堡射手鄭優營及樸迪莫倫斯翼鋒李昇祐。韓國足總透露，將在6月尾落實韓國奧足隊大軍名單。

其他報道：NBA季後賽丨太陽首擊挫湖人拔頭籌 布克卡寫隊史紀錄 爵士殘陣不敵灰熊

其他報道：法甲煞科丨里爾時隔10年封王 PSG麥巴比蟬聯神射手 促高層訂爭標計劃