世盃外｜韓國隊點兵孫興慜列席　奧足主帥：他願參加東奧 (19:17)

韓國足球隊今日點兵28將，備戰下月初在該國展開的3場世界盃亞洲區外圍賽H組比賽，當中包括被重召的熱刺前鋒孫興慜。另外，韓國奧運男足隊主教練金鶴范坦言，即使孫興慜願意參加東京奧運，也不排除歐洲球會拒絕放人。
28歲的孫興慜今晨踢罷英超煞科戰，協助熱刺作客以4：2挫李斯特城及以第7名衝線。孫興慜今季英超獨取17球，在射手榜排第4，各項賽事則合共攻入22球。他曾因腿筋受傷無緣3月尾作客友賽慘負日本隊，今次獲葡萄牙籍主帥保羅賓度重召，備戰在6月5日在主場展開的3場世盃外，對手依次是土庫曼隊、斯里蘭卡隊及黎巴嫩隊。同組的朝鮮隊早前以新冠疫情為由退賽。土庫曼隊暫以5戰得9分排榜首，領前少踢1場的次席韓國隊和第3位黎巴嫩隊1分，包尾是5戰0分的斯里蘭卡隊。
此外，孫興慜暫未以3個超齡球員身分，被召入韓國奧足隊內，教練金鶴范說：「（孫興慜）是願意參加奧運的，但個人意願並不代表就可成事，因為歐洲球會視他們的旗下球員為資產。」若孫興慜最終入選，便勢與熱刺賽期出現衝突，事關奧運足球賽期是7月23日至8月8日，而8月14日正是下季英超開鑼日子。
據報金鶴范也欲召入與孫興慜同齡的波爾多鋒將黃義助參戰奧運，後者在2018年亞運會入9球，帶領「太極虎」奪標。韓國奧足隊將在6月12和15日友賽加納隊。至於入選的外流球員有華倫西亞中場李康仁、弗賴堡射手鄭優營及樸迪莫倫斯翼鋒李昇祐。韓國足總透露，將在6月尾落實韓國奧足隊大軍名單。
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