高爾夫球︱50歲米高遜膺最年長大滿貫冠軍 放眼下月破宿命完成金滿貫 (21:39)

米高遜在全星期72洞合計的上果嶺排名第1，最後一日更在第5洞沙池救波直入，即使推捍發揮一般，總成績仍以低標準6桿的282，兩桿優勢擊敗兩屆冠軍高柏加及前亞軍奧斯迪辛，在南卡羅萊納州Kiawah Island球場第6次捧起大滿貫獎盃，世界排名回升至第32。「Lefty」亦以50歲11個月又7日之齡，將Julius Boros保持53年的最年長冠軍紀錄，推高逾兩年半。

米高遜過去曾在美國大師賽、英國公開賽稱王，大滿貫錦標獨欠美國公開賽，下月踏入51歲後或再寫歷史，他表示：「以狀態計，這可能是我最後一次真正有望贏得美國公開賽的機會。休息兩周後，我便會過去（加州Torrey Pine球場）熟習果嶺。」如米高遜能在美國公開賽打破宿命，將與「金熊」尼克勞斯、宿敵「老虎」活士等看齊，完成金滿貫創舉。

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