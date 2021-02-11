英超煞科丨阿古路臨別寫紀錄 哥帥證愛將入「塞」在即 車仔前四衝線杜曹認夠運 (12:15)

曼城提前封王，但煞科戰仍狂數愛華頓5：0，離隊在即的阿古路末段連入兩球。這名阿根廷隊射手效力曼城10年，累積184個英超入球，超越曼聯舊將朗尼的183球，改寫英超紀錄完美告別。今仗亦是阿古路效力曼城10年以來，第2次後備上陣起孖，第一次是2011年8月的「藍月」地標戰，可謂好頭好尾。

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哥迪奧拿賽後談及阿古路時一度哽咽，形容對方是隊中的獨特存在。阿古路盛傳在歐聯決賽後，將投哥帥的母會兼舊東家巴塞，哥迪奧拿直認不諱：「或許我要透露一個秘密，他已接近加盟我心中重要的一隊，就是巴塞隆拿。他將和頂尖球員美斯共事，肯定會非常享受，巴塞或因阿古路加入而變得更強。」

曼城下周日（30日）的歐聯決賽對手車路士，今晨煞科戰不敵阿士東維拉，但藉李斯特城反負失分，以第4名驚險打入下季歐聯。年初走馬上任的領隊杜曹稱：「今仗我們無故失了兩球，很難後上反勝，幸運地熱刺助我們完成前四任務。」他又稱麾下球員雖年輕，但將全力爭奪歐聯錦標：「我們將信心滿滿地抵達（歐聯決賽地點）波圖。」

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