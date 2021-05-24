英超煞科︱紅軍車仔鎖定歐聯資格 李城反負熱刺失前四 (01:31)

車路士賽前以1分領先利、李兩軍，但有6日後歐聯決戰曼城的後顧，且是唯一作客球隊，今仗對阿士東維拉未起用有微傷的中場尼高路簡迪，中場夏維斯亦續任後備。利物浦沿用近仗正選班底對水晶宮，至於得失球差落後的李城，則有伊軒拿祖復任正選，與占美華迪組箭頭迎戰熱刺。華迪更博得12碼，於18分鐘親自操刀建功，助李城成為爭前四球隊中先開紀錄的一隊。

惟熱刺前鋒哈利卡尼完半場前攻入今季第23球，令李城以半場戰果計仍然排第5。利物浦36分鐘一次左路角球攻勢，由沙迪奧文尼連續8次對水晶宮建功下進佔第3。半場落後維拉1球的車路士，僅以兩個得失球差優勢力壓李城進入更衣室，更有門將艾度亞文迪傷出，歐聯決賽上陣成疑。

車路士下半場改由阿列沙巴拿加把關，並再失一球，最終在迪姆華拿曾食詐糊下，只由芝維爾破蛋，作客以1：2不敵維拉。華迪52分鐘亦助李城再領先，但門將舒米高76分鐘面對熱刺一次傳中時手槌「撻Q」，將皮球改變方向入網，後備入替的加里夫巴利更起孖助熱刺反勝4：2。

車仔38輪後以1分力壓李城，不過兩軍上輪對陣時，末段共最少20人互相推撞，英格蘭足總已稱兩軍行為不檢。英國《鏡報》稱由於車路士過去7年曾捲入類似事件而被罰款，案底纍纍下或被扣分。如車仔連同罰分落後李城，便要寄望歐聯決賽擊敗曼城，從而以衛冕身分續戰此頂級歐洲賽。

韋斯咸則成為唯一篤定出戰下季出戰歐霸分組賽的英超代表，他們主場以3：0修咸頓，以3分力壓熱刺取得第6，將自2006/07球季後首戰歐洲賽正賽圈。熱刺則取得屬第3級別歐洲賽的歐洲協會聯賽入場券。

其他報道：英超煞科︱阿古路離別前曬獎盃 憶述不諳英語到融入英倫 稱兩周後定去向

其他報道：港超煞科｜39歲功臣丹恩奴域拒認老 傑志再闖亞冠盼有助留人