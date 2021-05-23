港超煞科｜39歲功臣丹恩奴域拒認老 傑志再闖亞冠盼有助留人 (20:15)

丹恩奴域除了帶同獎盃走向傑志球迷區，與球迷分享喜悅，亦和同為39歲的左閘丹尼，分別指着波褲的3和9號碼，合共代表二人的年齡，他解釋道：「只要在球場上表現得好，哪還會關心你有多老？很開心我們今仗比不少年輕球員表現更好，我們賽前約定若勝出就這樣做，很高興能兌現承諾。」

自2月底首為傑志上陣，丹恩奴域僅3個月已奪得在港首項錦標，他表示：「這代表了我們是今季最佳球隊，入了兩球成為決定（勝負）的人，沒有比這更開心的事，但我要重申不是奪冠關鍵，雖然我入了很多球，或是關鍵球員之一，但沒有隊友，我不能獨自完成，足球是團體運動，團隊整體才是最重要。」這名黑山籍鋒將離亞冠史上最佳神射手只差2球，稱慶祝數天後，將展望下月底隨傑志赴泰國出戰亞冠盃。至於下季去留，他稱會跟會長伍健商討：「我現在這裏有很多朋友，是否留隊我抱持開放態度。」

傑志季中簽入丹恩奴域及前西甲兵巴爾拿，還有兩名入籍後衛羅拔圖及謝家強，復賽後接連取勝。會長伍健認季初「有甩漏」，季中增兵成效球迷「有眼睇」，尤其令防守更穩定，令傑志連同港甲，過去11年八奪聯賽冠軍，是令人滿意結果：「可惜是王振鵬最後階段受傷，幸保羅趕及入籍幫到手，整體新球員能夠帶領球隊向前。」他透露，下季如無意外續戰亞冠盃，需要有「亞冠級」球員在陣，透露組軍已「大概完成」，已保留絕大部分主力及選定增兵人選。問到會否留住丹恩奴域，他稱：「如果他繼續每場入兩球，對球隊作用很大⋯⋯盡量吧。」

朱志光形容今季為「極速衝線」：「今季賽期密，球員沒放棄踢得很有決心，疫情下操練比賽其實是困難，又停過訓練，球員自覺性是重要。」他說，今季續給予不少年輕球員上陣機會，如安永佳及何振廷等，故取今次冠軍特別開心：「始終球會在疫情下肯投資，加上具質素外援，令球隊兵源和把握上贏取重要賽事。」取得下屆亞冠資格後，他也稱希望可留住丹恩奴域。

隊長黃洋稱今季防中競爭大，自己上陣機會大減，笑言像「半退休」，但強調沒有放棄競爭，隨時準備好上陣：「我很想繼續留在傑志，爭取再次踢亞洲賽和出場機會。」

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