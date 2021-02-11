港超煞科｜7802人見證丹恩奴域起孖 傑志挫東方衛冕港超 7屆奪5冠 (17:59)

天文台於今早發出酷熱天氣警告，尖沙嘴天文台下午2時錄得攝氏36.1度，創今年最高溫，是本港有紀錄以來最熱的5月天，但無損有7802名觀眾前往香港大球場，在攝氏34度高溫下觀戰港超爭標組煞科的榜首大戰，在開賽前一小時場外已有人龍。

傑志與東方連同盃賽在內此前三度交手，勝負和各勝一場，賽前兩隊同得34分，傑志聯賽較佳對賽成績，只需打和已可衛冕；東方則許勝不許和。

傑志經過一場輪換派副選，今仗精銳盡出，以前韓職名將丹恩奴域及前西甲兵巴爾拿聯訣復任正選；東方亦以3名前傑志兵，辛祖、盧卡斯及費蘭度組成三叉戟倒戈。

今仗冠軍大戰最先出現威脅攻門來自東方，傑志中場巴爾拿禁區頂回傳失誤，但盧卡斯截得來球推入禁區勁射彈中傑志門將保羅出界。及後傑志取得控球權，先後有小將何振廷射門及中堅朴俊烔頭槌，均無功而返，戰至上半場補時階段，「藍鳥」終打破僵局，在防守東方攻勢後打反擊，巴爾拿大腳踢上前場，丹恩奴域呈半單刀狀態，在禁區頂扣過東方中場梁振邦後，再冷靜射地波射破東方門將葉鴻輝十指關，為傑志半場領先1：0。

換邊後傑志於71分鐘鎖定勝局，丹恩奴域接應妙傳在禁區挑射笠過門將葉鴻輝，攻入個人今季在港超第17球。東方落後下換入傷癒的翼鋒艾華頓，但未能扳回一城，傑志終以2：0擊敗東方，以17戰37分封王，在7屆港超五度封王。

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