田徑｜呂麗瑤主場封后續衝奧 已打兩針疫苗爭取出征 杜婉筠再破鉛球港績 (17:31)

呂麗瑤以13.73秒稱霸女子100米跨欄，今季續於本地賽未逢敵手，陳仲泓在男子110米跨欄決賽跑出14.08秒封王，與自己保持的13.74秒香港紀錄仍有距離。呂麗瑤則由3月季前測試賽至今，多番表示希望出國比賽，力爭提高東京奧運排名，今仗後嘆仍在「等消息」，但已接種兩劑疫苗及更換護照，萬事俱備可隨時出發，亦有信心在高水平選手帶動下跑出13.30秒的成績，藉此躋身東奧。

呂麗瑤的教練鄧漢昇表示，已通過香港田徑總會報名芬蘭、馬德里等地的比賽，正待當地賽會答覆能否入境參與，但承認位置被動。他強調心態要積極，「等消息」期間必須保持進步，又稱愛徒訓練時屢次跑出13.30秒左右，正需要水平較高的比賽發揮：「呂麗瑤過往多次在大賽做出個人最佳時間，證明是比賽型，需要別人帶動。這段時間看到她的拼勁，一直盡力嘗試，都是成長的過程。去不到奧運會失望，但仍有9月全運，及明年亞運、亞洲賽，對她而言或是更實際的目標。」

至於「女力士」杜婉筠於鉛球決賽擲出13.59米，相隔兩年再破香港紀錄，較舊紀錄遠0.34米。而香港男子標槍紀錄保持者許懷熙，首擲時拉傷右腳，負傷下做出56.07米，不敵師弟陳灝驊奪亞。

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