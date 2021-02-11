NBA季後賽｜三巨頭取82分領籃網反勝綠軍 公鹿絕殺熱火齊響頭炮 (14:53)

「三巨頭」杜蘭特、艾榮及夏登在季後賽首仗「合體」，但籃網上半場落後，綠軍曾拉開最多12分，半場領先53：47。籃網第3節大灑三分雨，「三巨頭」此節共取28分反超前，終以104：93響頭炮。杜蘭特取得全場最高32分、12個籃板，艾榮貢獻29分，夏登錄得21分、9個籃板、8次助攻。為塞爾特人後備上陣的羅拔威廉士（Robert Williams），落場22分鐘交出「準三雙」11分、9個籃板、9次封阻，打破隊史季後賽單場最多封阻紀錄。

東岸3號種子公鹿和熱火戰至加時，憑全場斬獲27分的米度頓完場前0.5秒跳射得手，以109：107險勝，球星「字母哥」安迪度高安普亦獻26分、18個籃板；熱火則成首支在季後賽比對手多入15個三分球仍吞敗的球隊。

至於西岸3號種子丹佛金塊以109：123不敵波特蘭拓荒者；達拉斯獨行俠先拔頭籌，以113：103擊敗洛杉磯快艇。

此外，循附加賽晉級的洛杉磯湖人明晨出戰首圈前，球星勒邦占士被揭參與品牌活動，違反聯盟防疫指引。著名NBA體育記者Adrian Wojnarowski引述消息稱，占士不會被罰停賽，因聯盟認為該活動爆疫風險低。

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