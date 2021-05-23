西甲煞科｜蘇亞雷斯為馬體會建功 捧盃哭成淚人 感恩捱過被看低的日子 (12:00)

今季西甲鬥到最後一輪才決出冠軍，馬德里雙雄均有機會捧盃，馬體會賽前領先皇家馬德里2分居首。馬體會作客華拉度列，皇馬則迎維拉利爾，馬體會先失守，皇馬隨即亦失一球，半場雙雙以0：1落後。馬體會於57分鐘由安祖哥利亞扳平，蘇亞雷斯10分鐘後禁區內起腳破網，為馬體會奠定2：1勝局，全取3分，毋須等稍遲完場的皇馬失分，已憑2分優勢鎖定西甲冠軍。另一邊廂的皇馬亦以2：1反勝，但衛冕失敗兼「四大皆空」，11季以來首次未奪任何錦標。

蘇亞雷斯完場後坐在草地和家人視像報喜，情緒激動哭成淚人。他受訪時稱：「很艱難，我捱過了那些被看不起的日子，感激馬體會為我打開大門。很多人跟着我受苦，包括我的太太和小孩，他們多年來承受最多痛苦的人。」如今一吐烏氣，阿蘇表示：「我有野心，想證明自己仍可出戰最高水平賽事，感激馬體會為我打開大門，一直信任我的能力。這是我的數據，7季贏得5次聯賽冠軍，這就是蘇亞雷斯。」

這名烏拉圭隊射手今季被巴塞主帥朗奴高文棄用，轉投馬體會後表現爭氣，今季聯賽入21個球，屬球隊神射手，領軍第11次稱霸西甲，加上煞科戰奠勝，仿如扇了舊東家一記耳光。而巴塞提早緣盡聯賽冠軍，今晨作客以1：0小勝伊巴，驚險摘季，球星美斯以30球連續5屆成為西甲神射手，累計八奪此獎項，較今晨為皇馬射入披平一球的賓施馬多7球。

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