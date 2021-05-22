港超｜南區逼和流浪 夏志明為港足棄煞科戰 愉園半場追6球炒晉峰 (21:06)

這場小西灣運動場雙料娛樂頭場於下午4時舉行，流浪在43分鐘博得12碼，由盧均宜操刀得手，祖連奴半場補時頭槌再下一城，為流浪領先2：0。南區換邊後作3個調動，下半場開賽僅1分鐘即由日籍守將川瀨浩太頂入追回一球，並於補時4分鐘扳平，起初香港足總宣布入球為南區後衛比圖，但賽後球證推翻改判是夏志明近門撞入，取得個人今季聯賽第12球，終踢成2：2。南區外援中場柏度賽前已離隊，今晚離港。

晉峰傍晚在16分鐘有主教練艾斯達維因投訴過激，被球證廖國文出示紅牌驅逐離場，球隊雖有前鋒費利浦薩梅開二度，半場領先2：1，但下半場連失6球，加上費利浦薩在中段犯規領紅被逐，將帥各少一人下，以2：7大敗予有後衛隊長盧斯安奴連中三元的愉園。

南區以16分續領先流浪1分，在護級組續排榜首，愉園及晉峰同得12分。不過，由南區會長黃良柏私人贊助的20萬港元「護級組冠軍」獎金，據悉非根據最終排行而定，而是取決6仗護級組成績最佳一隊。最後一輪於本月30日在小西灣舉行，南區鬥晉峰，流浪則對愉園。夏志明因入選港足，需作客巴林出戰世界盃外圍賽，將無緣南區最後一仗。

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