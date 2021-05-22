田徑｜自費全職訓練月內四度香港紀錄 「鳥人」張培賢換竿再衝5米大關 (19:30)

張培賢月初於香港錦標賽三破香港紀錄，今乘勇出戰系列賽，其餘選手均未跳過3.55米，張培賢一躍跳過4.60米，再挑戰4.85米在第3跳過關，將自己名下的香港紀錄提高0.05米。他隨後3次試跳5米失敗，仍以4.85米封王。

狀態大勇的「鳥人」稱賽前目標是先破香港紀錄，再突破5米大關，雖只做到一半仍感高興，亦自信有能力跳過5米：「感覺距離不遠，其實上場已有機會跳過。今日有點不穩定，自己跑得太快，支竿頂唔住，後兩跳要握低一點，影響距離感和令動作走樣。」他笑稱證明有進步，正計劃添置更長、更硬的新竿，每支約7000港元，期望有助挑戰5米關口，再爭取跳入5.30米的香港體育學院資助標準。

另一港將男將陳銘泰於跳遠初賽首跳做出7.62米，雖然其後5跳均踩界犯規，仍力壓跳出7.25米的師弟馬嘉豪奪冠。而吳家鋒以10.68米膺百米男飛人，羅俊彥以16分00.35秒贏出男子5000米跑。

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