英超︱卡尼向曼城送秋波 稱迪布尼是夢幻隊友 杜曹暗示車路士加入搶人 (22:41)

今夏滿28歲的卡尼，今季雖攻入22球，與穆罕默德沙拿並列最多，亦交出13次助攻屬今屆英超最多，但仍未能打破錦標荒，甚至無緣英超前四。他早前「攤牌」求去，今日（22日）更疑向聯賽冠軍曼城送秋波：「當我看迪布尼在曼城比賽時，就覺得他的傳球是所有前鋒夢寐以求的。他無論持球、無球走動還是逼搶也非常優秀。」熱刺主席利維則據報對卡尼公開表達離隊意願感到震怒。

儘管卡尼過去屢傳效法加里夫巴利登陸西甲，但他說仍以打破舒利亞保持的英超總入球紀錄為目標，「對短期內外闖不感興趣。」除了曼城，今季亞軍曼聯及暫列第3的車路士，據報亦有意競投這名現役英格蘭首席射手，車仔領隊杜曹稱：「如果你找到有人不希望卡尼在陣中，告知我，我想知這個人對足球進攻的想法……他還是熱刺的球員，我們不會去評論。」有報道指卡尼為了維繫與熱刺的關係，傾向加盟曼市球會，多於與熱刺同處倫敦的車路士。

熱刺暫列第7，落後第6的韋斯咸3分。後者煞科戰對修咸頓不敗，即可獲得下季歐霸參賽資格，會方盛傳將與領隊莫耶斯續約。

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