NBA｜咖哩仔負傷取39分 勇士不敵灰熊緣盡季後賽 嘆是痛苦的結束 (16:38)

勇士於季後附加賽首戰3分不敵洛杉磯湖人，今早與灰熊爭奪西岸8號種子席位。灰熊半場領先62：49，咖喱仔領勇士末節力追至99：99，但祖利蒙特格連最後一擊選擇剷籃，起手偏離籃框，令賽事進入加時。灰熊加時階段有小將摩蘭特接連得分，全場射入35分，最終以117：112擊敗勇士，相隔3年再躋身季後賽，首圈將對陣一哥猶他爵士。

咖喱仔獨取全場最高的39分，惟隊友格連、威金斯表現備受抨擊，令他獨力難支。小前鋒比斯摩亞稱，咖喱仔自3月尾龍骨受傷，一直未完全康復，佩服他季尾表現穩定：「沒有人提到他的尾龍骨傷患，還有足踝不適。他真是不可思議，像機器一般，不管他有多痛都不讓大家知道，是真正的領袖。」咖喱仔賽後慨嘆：「真是一個痛苦的方式完結球季，我不知道，感覺很陌生。」

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