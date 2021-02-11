田徑｜楊文蔚系列賽三甲不入 或失全運資格 黎恩熙1.77米封后有望入選 (15:08)

系列賽第3回合於將軍澳運動場上演，一眾港將力抗逾攝氏31度高溫作賽。女子跳高星將楊文蔚偕師妹鄧伊程，與黎恩熙、張靜嵐等爭逐獎牌，楊文蔚採用7步助跑，跳過1.63、1.67及1.70米後，3次試跳均未跳過1.73米。鄧伊程及鍾慧欣均跳過1.73米，但挑戰1.75米失敗。黎恩熙選擇不跳1.73米，直接挑戰1.75及1.77米均在第3跳過關；3次挑戰1.81米失敗；女子跳高港青紀錄為馮惠儀10年前做出的1.80米。她最終以1.77米奪冠，鍾慧欣及鄧伊程各奪亞季。

楊文蔚月初於香港賽以5步助跑做出1.75米，相較之下直認今日失準：「今日在7步和全程（助跑）之間掙扎，最終練了3課7步就比賽，但那3課都比今日跳得好。剛才不夠集中，可能天氣影響，頸亦有點扭傷，但過去了就不再想，專心準備全程。」香港田徑總會早前出通告，將全運提名日期延至本周末的系列賽後，黎恩熙和鄧伊程今季均曾跳出1.77米，入圍機會大增，楊文蔚今季最佳為1.75米，但曾出戰2018年亞運。楊文蔚稱未知能否出戰全運，但笑稱若師妹們出賽，自己會專心備戰明年亞運。

香港女子跳遠紀錄保持者俞雅欣發揮穩定，初賽及決賽共6跳僅第4跳踩界犯規；她在第5跳做出6.18米奪冠。她形容今季「來得快，完得快」，不夠比賽調整狀態，為未能在季內改寫6.31米的香港紀錄感失望；她放眼9月全運再挑戰香港紀錄，冀以6.4米以上的成績衝擊頒獎台。

至於梁筠宜在女子100米跑決賽，負風速（-1.5米/秒）下做出12.16秒，力壓江俊淇及陳佩琦封后。

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