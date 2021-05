球壇車王︱保亞斯失業3月勤操車 主場戰世界拉力賽分站未包尾 (21:50)

43歲的保亞斯3年前曾參加達喀爾越野賽,但未能完成賽事。今年初被法甲球隊馬賽解僱的他,不排除短期內又要放下軚盤,重執教鞭:「賽車是我的興趣,足球是我的工作,每年大概5月,你大概知道(往後一年的)工作情况。」

保亞斯今次出戰WRC葡萄牙站前,曾參加一場當地較少型的比賽,以熟習今次駕駛的雪鐵龍C3戰車,賽前與世界冠軍奧基亞(Sebastian Ogier)等合照,稱目標只是完成比賽。在69名完成頭4個特殊路段的車手中,他暫名列第60,級別則排尾四,落後該組別頭車5分32秒。現代車隊暫時包辦廠隊三甲,西班牙籍車手蘇度(Dani Sordo)以7.6秒領先隊友坦拿克(Ott Tanak),之前3站總成績領先的紐維利(Thierry Neuville)排第3,駕駛豐田的奧基亞則僅排第8。

Many thanks to André Villas-Boas & @OM_Officiel for the signed jersey! It’s nice to have you with us this weekend at #rallydeportugal! Have fun 😊



📸 @AtWorldMA pic.twitter.com/fK2JsnHlLQ— Sébastien Ogier (@SebOgier) May 20, 2021