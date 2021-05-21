球壇車王︱保亞斯失業3月勤操車 主場戰世界拉力賽分站未包尾 (21:50)

43歲的保亞斯3年前曾參加達喀爾越野賽，但未能完成賽事。今年初被法甲球隊馬賽解僱的他，不排除短期內又要放下軚盤，重執教鞭：「賽車是我的興趣，足球是我的工作，每年大概5月，你大概知道（往後一年的）工作情况。」

保亞斯今次出戰WRC葡萄牙站前，曾參加一場當地較少型的比賽，以熟習今次駕駛的雪鐵龍C3戰車，賽前與世界冠軍奧基亞（Sebastian Ogier）等合照，稱目標只是完成比賽。在69名完成頭4個特殊路段的車手中，他暫名列第60，級別則排尾四，落後該組別頭車5分32秒。現代車隊暫時包辦廠隊三甲，西班牙籍車手蘇度（Dani Sordo）以7.6秒領先隊友坦拿克（Ott Tanak），之前3站總成績領先的紐維利（Thierry Neuville）排第3，駕駛豐田的奧基亞則僅排第8。

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