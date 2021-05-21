歐國盃︱衛冕葡軍點兵 36歲C朗五度征戰 上屆功臣僅佔11人 (19:04)

C朗現時距離伊朗隊名宿戴伊的國際賽入球紀錄只差6球，今屆歐國盃有機會創造歷史，但法蘭克福射手安達施華今季大勇，未知他會否出任中鋒。英超狼隊以4人成為大戶，中場摩天奴亦會第4次參加歐國盃。3人入選的士砵亭，則有葡超神射手、22歲翼鋒柏祖干卡維斯首度入選大國腳。受曼市雙雄青睞的18歲左後衛紐奴文迪斯亦獲得招手，相反拿玻里的馬里奧雷爾、李斯特城後衛列卡度彭利拿、狼隊翼鋒柏度尼圖都榜上無名。

另外，同期舉行的美洲國家盃因為哥倫比亞政局不穩，南美足協確認當地比賽均移師另一主辦國阿根廷舉行。

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