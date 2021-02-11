NBA丨巫師挫溜馬趕上季後賽尾班車 咖喱仔再爭常規賽MVP (12:20)

巫師今仗只在首節曾落後3分，第2節被溜馬追平34：34後，打出一段16：0攻勢，加上第3節狂轟48分，以31分優勢進入最後一節，終大勝142：115，拿下東岸8號種子席位，繼2017/18球季後再次打入季後賽，休戰一天後，下周一（24日）凌晨1時將在首圈惡鬥東岸龍頭76人。

巫師球星比爾獨取全場最高25分，「二少」錄得18分、15次助攻、8個籃板，加福特後備上陣僅22分鐘，交出15分、13個籃板，日籍新星八村壘亦貢獻18分。溜馬則有保格當獨取24分，沙邦尼斯獻19分，但全隊命中率遠遜於對手17.1%。

至於金州勇士明早（22日）與孟菲斯灰熊爭奪西岸最後一席前，球星「咖喱仔」史堤芬居里入選常規賽最有價值球員（MVP）最後三強，另外兩強為丹佛金塊中鋒約基治及76人中鋒安必特。「咖喱仔」早前以場均32分膺常規賽得分王，若再當選MVP，將成聯盟歷來第9人最少三度奪獎。而西岸一哥猶他爵士在其餘5獎共4人入圍，為各隊最多，包括候選最佳教練的史尼達（Quin Snyder）、最佳防守球員的高拔、最佳第6人的佐敦克拉遜及恩格斯。

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