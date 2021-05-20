英超｜卡尼繞場似告別熱刺球迷 暫代領隊稱只為主場煞科謝幕 (19:21)

翼鋒貝雲積於8分鐘開齋為熱刺打開紀錄；20分鐘，熱刺左閘利古朗禁區內起右腳解圍「撻Q」變成射入死角；39分鐘，這名皇家馬德里借將於左路後防兩度左腳解圍不遂，終被阿士東維拉奧尼屈堅斯抽入及反勝2：1完場。入場觀戰的1萬名熱刺球迷，先後在半場和比賽結束後向球隊報以噓聲，賴恩美臣回應道：「我們今季輸了很多比賽，球迷對此失望和關注，但他們為支持球隊而來到球場。」

哈利卡尼據報日前向熱刺高層表明離隊意向，今仗賽後亦繞場揮手，疑似向球迷道別，賴恩美臣說：「這是正常的，球隊今季最後一次主場比賽。他在球場上的表現非常穩定，為球迷鼓掌，並得到了很好的回應。」

韋斯咸則藉曼聯借將連格末段助攻米查利安東尼奧埋齋，協助球隊作客以3：1反勝篤定降班的西布朗，賽後37戰得62分升上第6，領前熱刺3分，下周煞科戰迎戰修咸頓不敗便可出席下季歐霸，熱刺下仗對手是需為歐聯奮戰的第5位主隊李斯特城。

此外，英國傳媒報道，曼聯有意以連格作為籌碼，加轉會費及周薪30萬鎊（約330萬港元）收購卡尼。

相關報道：英超｜利物浦重返第4 與車仔李城為歐聯爭崩頭 高普稱煞科等同決賽

其他報道：NBA｜占士奠勝領湖人挫勇士闖季後賽 眼部受傷現重影幸無礙（附精華）