意盃｜祖雲達斯破天荒14次封王 C朗三大聯賽大滿貫前無古人（附全場重溫） (18:15)

祖雲達斯今晨（20日）於意大利盃決賽，以2：1擊敗阿特蘭大，破天荒第14次封王，球星基斯坦奴朗拿度（C朗）更成為史上首名在歐洲三大聯賽均贏下國內頂級聯賽及盃賽冠軍的球員。是役以隊長身分落場兼捧盃的門將保方，亦取下今夏離隊前最後一座錦標。
歷來第20次殺入意大利盃決賽的祖雲達斯，於31分鐘一次反擊，由中場古路施夫斯基妙射得手先開紀錄。雖然10分鐘後被阿特蘭大中場馬利路夫斯基扳平完半場。不過「老婦人」於73分鐘憑翼鋒費達歷高基艾沙與古路施夫斯基「撞牆」，殺入禁區攻入奠勝球，助球隊以2：1擊敗阿特蘭大，破天荒第14次封王。
C朗雖「食白果」，但分別於英、西及意球壇拿下當地的聯賽及所有盃賽錦標的「大滿貫」，寫下紀錄。早前宣布季後離隊的隊長保方，取得個人在祖雲的第22座錦標，6次奪得意盃與現任意大利隊主帥的名宿文仙尼，並列史上贏得此項賽事最多的球員。
帶領祖雲成為今屆本土盃賽雙冠王的主帥派路，近期曾傳出因聯賽成績欠佳，季後將下台，但他表示︰「我的去留由會方決定，但我個人當然是希望繼續執教。這是我執教生涯首季，亦在此獲益良多。」
其他報道：NBA｜占士奠勝領湖人挫勇士闖季後賽 眼部受傷現重影幸無礙（附精華）
其他報道：英超｜利物浦重返第4 與車仔李城為歐聯爭崩頭 高普稱煞科等同決賽