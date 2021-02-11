意盃｜祖雲達斯破天荒14次封王 C朗三大聯賽大滿貫前無古人（附全場重溫） (18:15)

歷來第20次殺入意大利盃決賽的祖雲達斯，於31分鐘一次反擊，由中場古路施夫斯基妙射得手先開紀錄。雖然10分鐘後被阿特蘭大中場馬利路夫斯基扳平完半場。不過「老婦人」於73分鐘憑翼鋒費達歷高基艾沙與古路施夫斯基「撞牆」，殺入禁區攻入奠勝球，助球隊以2：1擊敗阿特蘭大，破天荒第14次封王。

C朗雖「食白果」，但分別於英、西及意球壇拿下當地的聯賽及所有盃賽錦標的「大滿貫」，寫下紀錄。早前宣布季後離隊的隊長保方，取得個人在祖雲的第22座錦標，6次奪得意盃與現任意大利隊主帥的名宿文仙尼，並列史上贏得此項賽事最多的球員。

帶領祖雲成為今屆本土盃賽雙冠王的主帥派路，近期曾傳出因聯賽成績欠佳，季後將下台，但他表示︰「我的去留由會方決定，但我個人當然是希望繼續執教。這是我執教生涯首季，亦在此獲益良多。」

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