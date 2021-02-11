NBA｜占士奠勝領湖人挫勇士闖季後賽 眼部受傷現重影幸無礙（附精華） (15:37)

勇士今仗在「咖喱仔」史堤芬居里手感火熱下，早段保持領先，半場領先湖人13分。不過，「紫金軍團」下半場夾擊嚴防「咖喱仔」，令勇士得分效率明顯減弱，末段拉成均勢。勒邦占士與「一眉」安東尼戴維斯更在關鍵時刻多次得分，包括前者於完場前58.2秒，在球隊進攻將近24秒違例前射入遠程3分球，助球隊以103：100領先，雙方及後攻勢均未能取分下，湖人終藉這記奠勝球，以3分力克勇士，以西岸第7種子殺入季後賽，首圈與太陽爭出線。

射入奠勝球前，占士曾被勇士主將祖利蒙特格連打中左眼，賽後透露當刻有短暫重影，但已無大礙，並形容這是重大勝利。主帥禾高亦大讚占士「以行動證明為何是當今最佳球員」。居里大方表示：「當偉大的球員射入這樣的入球，一切都改變了。」

同日另一場附加賽，灰熊以100：96淘汰馬刺，將在周六早上與勇士爭奪西岸第8種子，馬刺則連續兩屆緣盡季後賽，是球隊自1984年以來首次。

另外，馬刺名宿「法國跑車」柏加，今與法國總統馬克龍出席活動，推廣「體育通行證」計劃，為有志投身職業運動員行列的兒童提供資助，推動當地體育發展。

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