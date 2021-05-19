歐國盃｜梅拿偕曉姆斯重返德國隊 賓施馬官非未了獲法國隊徵召 (19:42)

賓施馬在發生性愛片威脅風波後，自2015年10月後未再為法國隊上陣，並遭起訴串謀勒索罪名，他至今仍否認指控，案件將於今年10月審訊。迪甘斯仍決定重召這名今季為皇馬射入29球的射手，他解釋道：「我和他曾會面詳談，才作出這決定。我向來不理個人問題，國家隊利益凌駕一切，他可以幫國家隊走到更遠。」賓施馬亦稱，對重獲國家隊信任感到非常自豪。法國隊今屆歐國盃位處F組，將惡鬥衛冕的葡萄牙隊、德國隊及匈牙利隊。

德國隊亦公布26人大軍，有湯馬士梅拿及曉姆斯自2018年11月後，首次重返國家隊，18歲拜仁慕尼黑小將穆斯亞拿亦獲徵召。德國《圖片報》報道，將於歐國盃後離任的德國隊主帥路維，曾兩次致電給梅拿，提及希望對方出任今次歐國盃大軍的領袖。31歲多蒙特翼鋒馬高列奧斯則在名單出爐前，於網上宣布為爭取時間休息備戰下季，已跟國家隊主帥路維達成共識，不會出戰下月展開的歐國盃。

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