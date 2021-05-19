港超｜傑志副選留力決戰東方 孫銘謙重拾射門鞋 助飛馬取勝添爭季把握 (18:16)

港超今午3時在攝氏超過32度高溫下比賽，東方昨晚不敵理文後，傑志維持同分兼有較佳對賽成績優勢，今仗正選相比上仗作出多達10個變動，包括續入選港隊但今季上陣不多的隊長黃洋及後衛唐建文，收起球星丹恩奴域及巴爾拿等主力，門將王振鵬因手指脫骱聯賽收咧，今仗只做座上客。輪換不多的飛馬開賽8分鐘，由近期被主帥郭嘉諾點名批評表現的孫銘謙，接應胡晉銘傳中近射破網先拔頭籌，半場領先1：0。傑志於下半場56分鐘由後備入替的安永佳地波傳中，賓紀文近門撞射扳平，但2分鐘後飛馬隨即由入替不久的劉學銘建奇功再領先，他取得個人在飛馬首個入球，協助球隊以2：1擊敗傑志。

東、傑今輪先後落敗，爭標形勢不變，兩隊同得34分，傑志以較佳對賽成績居首，下周日決戰東方只要打和足以衛冕，東方則要全取3分才可後上封王。飛馬以28分重返第3，領先理文1分，兩隊煞科日於旺角場對壘，爭奪季軍及下季亞協盃席位。足總表示考慮更改季軍戰時間不影響公平性，反而可方便更多球迷入場，最終兩隊同意由下午3時改為5時半作賽，「傑東大戰」維持下午3時於香港大球場開戰。

傑志總教練朱志光承認9天踢3仗，加上今仗賽果對爭標影響不大，故給部分球員休息：「落場踢3分鐘都有機會受傷，而且今仗天氣炎熱消耗大，賽程也太頻密，需要給球員休息。」被問到今仗派副選是否令飛馬得益，朱笑言球隊上仗也不敵理文，「很公平給了大家3分」。

飛馬主帥郭嘉諾表示，今仗雖是執教生涯首勝傑志，但承認對方陣容不整，自己與球員亦無暇慶祝，因緊接就要準備4日後對理文。對於今仗烈日作賽，他透露不少球員半場時已吃不消：「球隊輪換和板凳深度都比其他3隊少，希望可用鬥志咬緊最後一仗。」就孫銘謙重拾射門鞋，郭稱他終證明前鋒身分。劉學銘表示，此前對傑志因自己關係而失球落敗，今次建功算是爭口氣。

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