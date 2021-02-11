NBA丨林書豪宣布重返NBA夢碎 塞爾特人挫巫師出線季後賽 (14:37)

目前屬自由身的林書豪在Instagram撰長文，宣告NBA生涯告一段落：「5月16日，這是我給自己訂下獲召重返NBA的最後限期。」他憶述征戰CBA期間克服心理關口後，深信自己仍屬於NBA，亦有多支球隊詢問能否再戰NBA，因此去年轉戰發展聯盟（G League），冀換來機會重返最高舞台。

隨着時間過去，林書豪嘆希望一再落空：「過去數月，我看到別人得到聘書、機會，我告訴自己，只要一份10天合同，便可再次證明自己，我的職業生涯當年亦是這樣展開。基於我無法完全明白的原因，機會始終沒來。如之前所言，夢想愈大，風險愈高。」不過，他表示無悔全力追夢，如今昂首離場，又鼓勵亞裔後輩毋須在意別人目光，機會來臨時不要猶豫。

林書豪沒交代去向，但中國傳媒數日前稱他已聯絡數支CBA球隊，下季勢再戰CBA，而他夏天亦會到中國參與綜藝節目。

此外，NBA季後賽附加賽今展開，波士頓塞爾特人憑塔圖轟入50分，主場以118：100擊敗華盛頓巫師，拿下東岸7號種子席位，季後賽首圈鬥布魯克林籃網。巫師和印第安那溜馬爭奪東岸最後一席，溜馬今以144：117大勝淘汰夏洛特黃蜂。

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