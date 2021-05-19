英超丨車路士獵狐握前四主導權 杜曹拒提早慶祝 紅魔和波奪亞 (12:15)

同樣力爭前四的「雙藍」合演周日足總盃決賽翻版，8000名球迷重返球場觀戰。迪姆華拿上半場兩度破網，但被判越位及犯手球在先，兩軍半場互交白卷。易邊後兩分鐘，魯迪格藉角球攻勢開紀錄，今季終開齋，佐真奴費路其後射入極刑，助車路士領先2：0。雖然李斯特城有伊恩拿祖扳回一城，但未能扭轉1：2敗局。

車仔37輪得67分，以1分壓過李斯特城升上第3，鐵定下季出戰歐洲賽，只要在下周日（23日）煞科戰挫阿士東維拉，即鎖定英超季軍兼出線歐聯。主帥杜曹深明下仗重要性，贏波後未有大肆慶祝，敦促球員勿掉以輕心：「別多說，自由活動一天後，就投入備戰周日煞科戰。現在未到慶祝的時候，我會感到不舒服。」

李斯特城以66分排第4，比未出戰今輪的第5位利物浦多3分。若紅軍明晨作客般尼一仗贏波，李斯特城將跌出前四，需鬥至最後一輪才決定歐聯席位誰屬。

曼聯迎戰篤定降班的富咸，有老將卡雲尼離門40碼笠射得手，但遭敵衛祖爾拜仁於76分鐘扳平，兩軍各一言和。紅魔在今季最後一仗主場未能奏捷，連續3場不勝，但藉李斯特城失分鎖定亞軍。

列斯聯作客以2：0挫修咸頓，數字上仍有機會追趕領先3分的熱刺和韋斯咸，但得失球差遠遠落後。已提前封王的曼城，則有祖奧簡斯路開賽10分鐘被逐，終以2：3反負白禮頓。

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