港超｜徐宏傑為理文獻絕殺升第3 東方煞科決戰傑志前失利 (22:23)

理文上仗憑基華尼頓絕殺，以1：0力克傑志兼打破對方不敗身，令爭標形勢呈亂局，今晚面對另一爭標分子東方，對方正選作多個輪換，開賽11分鐘即由昨入選重返港足的28歲中場顏樂楓，在禁區頂勁射死角破網，為「衝蜂」火速領先1：0。理文今仗續踢三中堅陣式防守穩健，包括徐宏傑曾有護空門解圍，但在完半場前走甩東方首席射手辛祖，後者接應傳中勁射中柱，未能扳平比數。

換邊後東方先後換入林恩許及費蘭度加強攻力，惟反被理文翼鋒基華尼頓一次禁區起腳僅柱邊出界，幾乎擴大比數。東方於70分鐘換走辛祖，避免已領4面黃牌的他，要在煞科日決戰傑志一仗停賽。理文後備入替的金承龍其後一次近射，被屢救險球的門將葉鴻輝撲出後，東方在84分鐘憑費蘭度建功，不過理文在4分鐘後藉後衛徐宏傑頭槌絕殺，攻入職業生涯首個入球，終險勝2：1，今季首次擊敗東方。東方賽後維持34分，續因對賽成績不及傑志屈居次席。理文16戰27分升上第3，多踢一場領先飛馬2分。

理文主帥陳曉明表示，近兩仗絕殺離不開麾下努力，希望藉這種鬥心吸引更多球迷：「其實香港波都可以有這種激情，希望大家睇外國波之餘，都睇香港足球。」他續道，理文多名土炮入選港隊，引證球會組軍3年方針正確：「很多球員可能3年前寂寂無聞，港隊都未必提及他。現在我相信球會老闆會很開心，因為除了成績，真的培訓了本地球員。」對於今季加盟的徐宏傑今仗做功臣，陳曉明稱球員跟隨他需時適應，認為傑仔仍在適應階段：「有時球員表現欠佳會備受批評壓力，但勿因成績判定球員好壞，希望大家繼續支持本地年青球員。」

東方主教練李志堅承認，今仗陣容作個別輪換休息，是因下周日煞科決戰傑志後顧之憂，避免增加球隊傷患：「無論今明兩仗發生什麼賽果，煞科日我們都要贏才可奪冠。」

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