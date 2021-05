英超｜73歲鶴臣季尾離開頂級聯賽 水晶宮傳斟林柏特 (19:15)

鶴臣在水晶宮的聲明稱:「45年的教練生涯後,我認為是時候離開競爭激烈的頂級聯賽,未來兩仗將是我最後為水晶宮帶隊的比賽,希望爭取更多時間陪伴太太及家人。」鶴臣於2019年打破紐卡素前帥卜比笠臣的紀錄,成為英超最年長領隊,在下周日煞科戰對利物浦一仗,將刷新紀錄為73歲又282日。鶴臣離開後,65歲的列斯聯領隊比爾沙,將接過現役最年長英超教練這個名銜。

After nearly four years of managing his boyhood club, Roy Hodgson will be stepping down as our manager at the end of this season.

