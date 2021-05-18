英超｜73歲鶴臣季尾離開頂級聯賽 水晶宮傳斟林柏特 (19:15)

鶴臣在水晶宮的聲明稱：「45年的教練生涯後，我認為是時候離開競爭激烈的頂級聯賽，未來兩仗將是我最後為水晶宮帶隊的比賽，希望爭取更多時間陪伴太太及家人。」鶴臣於2019年打破紐卡素前帥卜比笠臣的紀錄，成為英超最年長領隊，在下周日煞科戰對利物浦一仗，將刷新紀錄為73歲又282日。鶴臣離開後，65歲的列斯聯領隊比爾沙，將接過現役最年長英超教練這個名銜。

After nearly four years of managing his boyhood club, Roy Hodgson will be stepping down as our manager at the end of this season. Thank you for everything, Roy ❤️💙 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 18, 2021

鶴臣球員時代出身水晶宮青訓，但未曾為一隊上陣，45年教練生涯始於瑞典超球會咸史達斯，之後也執掌過國際米蘭、馬模、英格蘭隊等19支球會或國家隊。以體力化穩守突擊戰術為主的他，於2017年接手水晶宮，助球會首次在英超連續4季護級，今季更未曾跌入最後5名。

英國《衛報》記者Fabrizio Romano表示，水晶宮早已籌備鶴臣離隊一事，林柏特與史雲斯領隊史堤夫古柏均是下任主帥熱門，預計在史雲斯戰畢英冠升班附加賽，水晶宮便會未來數日內公布繼任人選。

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