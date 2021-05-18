場地單車國家盃｜體院預留旅舍全層隔離 李慧詩與隊友主場謝幕如常備戰 (14:37)

國家盃賽事周日在香港單車館結束，賽事一直採隔離泡泡形式，由港隊迎戰日本、美國等多支外隊。今日有報道稱，港隊完成賽事後，須留守酒店隔離21天。不過，香港單車總會稱，港隊一直有安排訓練，今日亦會返回香港體育學院。體院回覆查詢時稱：「體院有鑑於賽事以安全氣泡模式舉行，運動員及工作人員無確診個案，經風險評估後，決定讓單車隊返體院，在隔離氣泡下訓練14天。」

體院表示根據衛生署指引，預留體育旅舍5樓全層供他們入住，每天送餐到房間，並安排病毒檢測，同時有特別通道安排車手由專車送到單車館訓練；他們在單車館的訓練，亦會參照隔離氣泡形式，確保安全。

港隊在國家盃派出5名車手參戰，「牛下女車神」李慧詩及李海恩藉此仗備戰，為7月23日揭幕的東京奧運寓賽於操。另外，國際單車聯盟（UCI）宣布，原定緊接上演的國家盃哥倫比亞站，因當地局勢延期；原定為頭炮的英國站因疫情取消，意味首季國家盃僅香港站完賽。哥倫比亞近日有反政府示威，國際單車聯盟稱會盡快與當地主辦方研究新賽期。

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