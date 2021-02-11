英超｜艾利臣頭槌絕殺紅軍反勝　「盼亡父看到入球」　祖達傷腳骨提早收咧 (19:08)

笠臣簡奴在15分鐘為篤定降班的西布朗打開紀錄，不過利物浦由沙迪奧文尼於33分鐘助攻穆罕默德沙拿扳平，令這名埃及隊前鋒攻入今季聯賽第22球，與熱刺箭頭哈利卡尼在射手榜叮噹馬頭。「紅軍」其後不斷施壓，總計全場攻門多達26次，卻在補時4分鐘的最後一次叩關全取3分。當時身高1.91米的艾利臣比加棄關上前助攻，終在禁區內無人看管下，接應阿歷山大阿諾特開出的角球迎頂破網，鎖定2：1勝局，令他成為首個在正式比賽取得「士哥」的紅軍門將。

艾利臣說：「我嘗試找個有利位置協助隊友或引開敵衛，卻發現無人緊盯我。我幸運地取得入球。有時有些事情是無法解釋的。」他又憶起在2月溺斃的父親：「足球就是我的生命，我記起和父親一起踢球。我希望他能看到這入球。我相信他正在和上帝一起慶祝。」紅軍最後兩輪分別在周三和下周日作客般尼及迎戰水晶宮，車路士和客軍李斯特城將在周三凌晨交鋒，之後分別迎戰阿士東維拉及熱刺。

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