世盃外｜港足公布25人決選名單 清一色港超兵 首召兩入籍兵迪高費蘭度 (17:19)

港足自2019年12月中東亞盃決賽周後，至今已1年零5個月未有比賽。港足主教練麥柏倫今次徵召的25人決選名單中，港足主教練麥柏倫今次徵召的25人決選名單中，來自5隊港超，有15人是東亞盃成員，東方佔最多有9人入選，包括首召入籍兵迪高、費蘭度及基頓；傑志佔7人，包括首次成為大港腳的安永佳，但39歲老將丹尼及因傷需缺陣一段時間的門將王振鵬均落選。而東方中場黃威、傑志隊長黃洋及後衛唐建文，今季均上陣不多。理文佔6人，包括多年後重返港隊顏樂楓及首做大港腳的余煒廉。餘下3人為冠忠南區前鋒夏志明、天水圍飛馬小將孫銘謙及重返港隊的門將梁興傑。

麥柏倫確認，受所需隔離期因素，遺憾未能徵召陳俊樂、梁諾恆、羅素及李毅凱這4名在中國聯賽落班的港將，但稱同時可藉此讓其他球員獲機會代表港足參加國際賽。

港超爭標組在本月23日結束後，港足將於下周二至六於將軍澳足球訓練中心集訓，29日晚上登機往巴林。港足在C組5戰5分暫列第4名，餘下3場世盃外，分別為香港時間6月3日晚對伊朗隊、12日凌晨對伊拉克隊及16日凌晨對巴林隊。

港足25人決選名單：

門將：葉鴻輝 (東方龍獅)、袁皓俊 (理文)、梁興傑 (天水圍飛馬)

後衛：基頓、馮慶燁 (東方龍獅)、羅拔圖、艾里奧、羅梓駿、唐建文 (傑志)、曾錦濤、徐宏傑、余煒廉 (理文)

中場：鍾偉強、梁冠聰、迪高、黃威 (東方龍獅)、陳晉一、黃洋 (傑志)、鄭兆均、顏樂楓 (理文)

前鋒：安永佳 (傑志)、夏志明 (冠忠南區)、費蘭度、辛祖 (東方龍獅)、孫銘謙 (天水圍飛馬)

其他報道：西甲｜阿蘇破入球荒兼絕殺率馬體會反勝 續領皇馬兩分居首 巴塞反負奪標無望

其他報道：場地單車國家盃｜UCI讚香港站防疫嚴謹 將成東奧隔離模式參考