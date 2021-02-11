西甲｜阿蘇破入球荒兼絕殺率馬體會反勝 續領皇馬兩分居首　巴塞反負奪標無望 (16:45)

奧沙辛拿前鋒安迪布迪美亞於75分鐘先拔頭籌，馬體會後衛雷蘭洛迪在82分鐘扳平，隊友蘇亞雷斯則在88分鐘取得3月21日以來首個入球，協助球隊險勝2：1。皇馬則藉守將拿祖費南迪斯在68分鐘開齋，以1：0打敗有中場魯爾加西亞於89分鐘領紅的畢爾包。由於馬體會兩循環碰皇馬1和1負，對賽欠佳下，若皇馬周六最後一輪主場挫維拉利爾，而馬體會又只能打和華拉度列的話，兩軍便同得84分，而皇馬便可蟬聯冠軍，故此，馬體會煞科戰誓需全取3分，才可繼2013/14年球季後，再度封王。

巴塞前鋒美斯在28分鐘先開紀錄，卻被切爾達鋒將辛迪文拿於10分鐘後追和。巴塞中堅基文迪朗格勒其後在83分鐘「兩黃一紅」，辛迪文拿更在89分鐘絕殺得手，令負1：2的巴塞今季第3次主場輸波，惟美斯以30球領前射手榜，多次席維拉利爾的謝拉特摩蘭奴7球。此外，第6位維拉利爾藉倒戈的前鋒卡路士巴卡「戴帽」，主場以4：0大勝下半場初段有守衛迪亞高卡路士被逐的「四哥」西維爾，而第5位的皇家蘇斯達則有贊奴沙射入12碼，主場以4：1大勝華拉度列。另外，包尾的伊巴作客以1：4慘負華倫西亞後，成為首支降班球隊。

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