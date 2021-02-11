英足盃｜李斯特城拆車首封王 卡斯柏舒米高獻已故班主 杜曹放眼英超復仇 (19:37)

兩軍上半場攻門零中框，若車路士箭頭迪姆華拿把握好一點，應可領前。63分鐘，車路士右閘列斯占士傳球省中李斯特城前鋒艾約斯佩雷斯手部，皮球落在隊友勞基湯馬士腳下，後者橫傳泰利文斯射入長程炮。車路士及後施壓，但倒戈的芝維爾及美臣蒙特先後頭頂腳踢致命攻門，都被卡斯柏舒米高撲出。88分鐘，李城中堅韋斯摩根擺烏龍，但VAR介入指事前芝維爾入楔一刻越位在先，入球無效，終令車路士連續兩屆決賽飲恨，「雙冠王」夢碎。第5次晉身決賽的「狐狸」則自1884年創會以來，首次稱霸這賽事。

舒米高賽後將錦標獻給3年前意外身故的維猜：「在我們的戰衣裏，有一張維猜的照片，他總是和我們在一起。」羅渣士說：「能夠將冠軍送給球迷、Top（主席艾耶禾特的綽號）和其家人是特別的。」這名北愛爾蘭名帥續稱「球隊表現較佳的，用球較具威脅。車路士雖在歐聯坐亞望冠，但我們值得封王」。

羅渣士先後執教史雲斯、些路迪和李城以來，7場決賽悉數勝出，他說：「我是幸運的，但成功原因來自球員的勇氣。」他又提及泰利文斯「像射入一個老式的足總盃入球」，這名比利時國腳中場卻說：「多謝你VAR！多麼神奇的技術。多麼美好的一刻，我真的很開心。」他又稱讚舒米高兩度力挽狂瀾，令李城得以向冠軍繼續進發。

杜曹領軍車路士後，各項賽事首次兩連敗，他對VAR的判決感失望但不憤怒：「我們欠運，勝利總需幸運之神眷顧。可是，我不明白對方曾犯手球卻沒被判罰，這天不屬於我們。」英超「四哥」車路士仍需為前四努力，周二將與排第3的客軍李城狹路相逢，也是復仇的好機會，接着是下周日煞科戰作客阿士東維拉，最後是5月29日歐聯決戰曼城。杜曹說：「我們還有3場決戰，要力圖反撲。」

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