場地單車國家盃｜UCI讚香港站防疫嚴謹 將成東奧隔離模式參考 (22:04)

國家盃英國首站因疫情取消，香港站成UCI今年首項場地單車國際賽，同時為兩個多月後的東奧試行隔離模式，UCI場地單車主管佩魯斯，與特地返港的東奧場地單車賽事經埋余家樂均在泡泡範圍。連同港隊共18個國家及地區的車手，過去一周在泡泡內作賽，除了往常處理受傷等情况的醫療團隊，大會另設由兩個專家醫生帶領的疫情小組（Covid Team），負責處理確診或懷疑個案，若泡泡內人士感不適，會被隔離及由醫生進一步檢查。

佩魯斯今午以視像形式接受傳媒訪問，表示身處泡泡內「感覺很安全」：「沒有先例可參考下，香港站的防疫部署和現場跟進都很充足，東奧模式將和香港站非常相似。如果跟足這些程序，我不擔憂東奧的安全問題。」國家盃下月3至6日舉行哥倫比亞站，佩魯斯透露當地賽會參考香港站模式，再加以調整，該站是今季最後一站國家盃，兼東奧前的最後熱身賽，但港隊不會遠赴南美出賽。

賽事籌委會主席梁志華表示，以泡泡形式辦賽令開支增加，但今次來港車手較少，估計共花約1000萬港元，和過往主辦世界盃相若。身兼單車總會義務司庫的梁志華稱，和UCI只簽下一季合約，明年不會再辦，將爭取賽事未來重返香港，香港明年亦不舉辦UCI轄下國際賽，正洽商繼2019年後再辦六日賽，梁志華表示：「暫時不考慮再用隔離泡泡，除了開支，入境安排等相當複雜，今次英國隊等車手亦因入境限制，報名後臨時被拒來港。如果之後繼續泡泡形式，確實有點令我們卻步。今次算是東奧前的特例，政府亦想讓港隊有預習機會，知道閉門沒觀眾的氣氛是怎樣。」

國家盃屬香港體壇採隔離泡泡舉辦國際賽首例，身兼單車總會副會長的足球總會主席貝鈞奇，日前有入場觀賽，梁志華透露田徑、游泳總會均主動聯絡，了解泡泡詳情。他表示國家盃閉幕後，計劃與各體育總會分享經驗：「國家盃有十多支外隊來港，讓其他總會看到是可行的。」

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