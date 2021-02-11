場地單車國家盃｜李慧詩稱「輸好過贏」汲教訓迎東奧 疫下若成行將心存感恩 (20:34)

出戰國家盃的運動員比賽期間只由大會代記者發問，李慧詩今日完成所有賽事後，偕總教練沈金康於賽道遠距離受訪，通過對講機與觀眾席上的記者對答。雖在凱林賽惜敗奪亞，但李慧詩賽後表現輕鬆：「賽前頗緊張，因14個月沒鬥凱林賽，幸好戰術發揮穩定，我覺得今仗輸好過贏，可總結自己的不足，而且日本隊車手過人時使用特別戰術，東奧時可有所防範。能在5月此時機比賽，除了預習東奧熱身、和教練溝通等方式，亦正好釋放一下壓力。」

李慧詩和東奧對手之一的小林優香交手，但德國隊新星軒絲等歐洲勁敵均沒參賽，李慧詩稱現時與數名男隊友一同訓練，不擔心待東奧才再鬥軒絲：「今次比賽讓我知道自己水平仍在，相反Emma（軒絲）一直只踩本地賽沒出國，可能到東奧時反而不適應。」她又稱沒過分擔慮東奧取消：「心情好平穩，可能疫情下發生太多事，令大家都無咩脾氣。若能參與如此特別的奧運已是奇蹟，我甚至不特別想成績，能拿出最好狀態已很感恩。每次比賽都很辛苦，但我很珍惜，明白並非人人都有這機會，我企得喺度，就盡力踩好每一場。」

被問及港府宣布購入轉播權，交由本地5家電視台轉播一事，李慧詩聞言感驚訝，隨即解釋為專注備戰國家盃，沒留意相關新聞，但認為是給香港觀眾的一大驚喜。總教練沈金康表示，國家盃有助李慧詩重拾比賽狀態，又交代港隊東奧前兵分兩路，中長距離及短途場地車手留港備戰，公路賽隊員則留守內地，直至東奧前回港，再一同出發東京；女子麥迪遜賽及男子個人公路賽人選將於下月落實。

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