港超｜林衍廷護級組首擊突獲「解凍」  愉園不敵南區續包尾 (18:29)

林衍廷在3月底一場港超，涉以言論性騷擾主球證羅碧芝，領紅被逐兼停賽10場。愉園總監潘文迪曾稱會內部處分，今季不會再派這名22歲守將上陣，惟他以罰款代替其中5場停賽後，今午在第三循環復出。潘文迪解釋：「為何領導層傾完會准他踢呢？第一就是你見到他今場很落力，練波態度各方面也有改善，否則也不會派他上陣。我們不會再刻意說這件事，因為事情已成過去。」

林衍廷是役與外援查理史葛出任防守中場，持球時有少量球迷高呼「執波」等字眼，諷刺他近期被球會安排以訓練員身分，協助女子隊及青年隊等。潘文迪稱林衍廷過程中改善很多，亦協助球會很多工作：「在培養年青球員的立場之下，我不會因為某些事放棄他，而是扶起他。」

愉園今仗12分鐘先在一次禁區混戰失守，被南區主帥兼隊長列文頭槌領先。南區門將蔡子濤及後一次解圍不遠，愉園翼鋒羅拔奧度笠空門機會斜出。南區完半場前再憑史提芬彭利拿左路單刀橫傳夏志明，後者扣過門將射入空門，在39分鐘攻入個人今季第12球。愉園末段靠後備上陣的袁世傑破蛋，但補時圍攻下未能扳平全失3分後，以15戰9分續排榜尾。

南區以15分排護級組榜首，在20萬元獎金爭奪戰領先。主教練兼隊長列文成為賽事最佳球員，獲額外1萬元獎金。他表示正選門將謝德謙肩傷未癒，今仗以蔡子濤把關。

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