籃球名人堂｜高比遺孀代領獎 透露亡夫昔日負傷上陣 只因不想球迷留憾 (17:45)

上年度名人堂共有9人入選，NBA三大名宿高比拜仁、鄧肯及加納特同屆入選，惟高比因去年1月的直升機空難不幸離世，是次頒獎禮由遺孀雲妮莎代表出席，並與高比的引薦人「波神」米高佐敦一同上台。她表示：「我以往一直避免在公開場合稱讚你（高比），因你已獲得足夠多的尊崇。你雖然已不在，但仍然在取勝（獲獎）！」她又透露對方離世前一周提起名人堂的事，對於他與詹納未能親身見證感非常遺憾。她又透露高比球員生涯經常負傷仍選擇出戰，皆因他知道球迷入場希望看到他落場，有些球迷可能一生只有一次機會在球場內看他，不想令球迷有遺憾。

聖安東尼奧傳奇球星鄧肯，由引薦人兼昔日戰友兼名宿「海軍上將」大衛羅賓遜陪同亮相，並特別感激情同父子的教頭普波域治：「感謝你專程請假前來，當年成為選秀狀元前，你遠赴我居住的美屬處女島，和我的親友會面，我當時還以為那是很平常的事，但原來並非如此。你是出類拔萃的人，感謝你指導我籃球上的事，你教會我人生遠不只有籃球，還有世界所發生的一切，你是我最見過最好的人，感謝你。」他又感激到場道賀的昔日戰友柏加及真路比利，期望二人亦能在未來踏入名人堂。

曾效力明尼蘇達木狼及波士頓塞爾特人等隊的名宿加納特，則稱能與高比及鄧肯同屆感榮幸，認為昔日與兩人在場上的對抗，是使他進步的動力。今屆入選的還有曾帶領侯斯頓火箭兩奪總冠軍，曾在湖人執教過高比的名帥湯贊奴域，以及WNBA名將Tamika Catchings等人。2021年度名人堂候選名單今日正式出爐，前NBA名將賓華萊士、皮雅斯、保殊及韋伯均榜上有名，曾助底特律活塞奪得總冠軍的賓華萊士，更是歷來首名非NBA選秀候選進入名人堂。

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