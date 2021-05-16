場地單車國家盃｜李慧詩直入凱林賽決賽衝第2金 李海恩跌入名次賽 (12:44)

李慧詩上周五（14日）以全勝姿態稱霸個人爭先賽，稍息一天後轉戰凱林賽（又稱競輪賽），今早首圈遇上爭先賽曾對疊的日本隊車手梅川風子、危地馬拉隊車手洛迪古絲（Joanne Rodriguez）等。李慧詩在領航車帶領下排隊尾出發，進入第3圈即進佔第4，其後發力以第2位進入最後半圈，約最後10米再壓過梅川風子首名衝線，二人與美國隊的Madalyn Godby晉級決賽。

隊友李海恩於首圈另一組面對3名東瀛好手夾擊，排第5位出發，終在最後兩圈跌至第6位，包尾衝線，落入今晚的7至12位名次賽。前亞洲冠軍小林優香排小組首名，偕同鄉太田日宇、佐藤水菜包辦前3晉決賽。

出戰男子個人爭先賽的羅子駿及杜棹熙，於200米資格賽排第13及17位晉級，前4均為日本隊或日本職業隊車手。羅子駿於32強淘汰馬來西亞隊車手，16強面對資格賽排第4的山崎賢人，於最後200米切入內檔追至平排，衝線前再遭對手趕過，但山崎被判違規踩進對手線道，8強席位落入羅子駿手中，惡鬥世界盃獎牌分子松井宏佑爭入4強。而杜棹熙在16強挑戰應屆凱林賽世界亞軍脇本雄太，遭大幅拋離1.023秒衝線，16強畢業。

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