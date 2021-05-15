港超｜傑志爭標組首擊遭理文絕殺 被「二哥」東方追至同分 (20:46)

傑志傍晚在旺角大球場有1452人入場下出戰，面對正選只得兩名外援的理文全場攻勢佔優，但半場互無紀錄。下半場「藍鳥」繼續佔優，但連番攻門未能突破理文門將袁皓俊與守將列斯奧及荷西安祖為首的防線，39歲球星前鋒丹恩奴域尾段曾在禁區被踢跌，但球證譚炳煥未有示意判12碼，之後其一記接應傳中頭槌入網亦被判越位詐糊。

理文今仗未派正中鋒陣容，在60分鐘換入兩名外援基華尼頓及亞哥斯達，繼續穩守靜待反擊，最終在補時5分鐘由黃俊皓從傑志中場何振廷搶得皮球，造就亞哥斯達傳予基華尼頓單刀扭過門將保羅絕殺得手，理文職球員立即衝向這名入球功臣瘋狂慶祝。傑志以0：1不敗理文，被打破今季聯賽不敗身，賽後15戰34分，被同日4：0大勝飛馬的東方追至同分。理文以24分續排第4，僅落後飛馬1分。

理文主教練陳曉明表示，為今季這場勝仗等了很久，認為此前雙循環對傑、東表現不制衡經驗豐富的丹恩奴域：「我們不甘於只取這3分，希望緊接對東方和飛馬可繼續，無論最後名次如何，希望可取得大家的尊重。」

近兩仗復出的中場顏樂楓表示，這3分意義重大：「已沒機會爭標，但全隊很清晰要爭返下季亞協盃資格。我賽前抱住想挑戰丹恩奴域，不想給他入波的心態，今日挑戰成功很開心，現在目標是要贏餘下兩場。」

傑志總教練朱志光認為球隊主導賽事，只差臨門一腳，但稱和局與落敗的賽果，對積分榜形勢影響不大，也令餘下賽事變得緊湊。

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